Mogliano Rugby. Si riparte

MOGLIANO VENETO – Con grande gioia vi comunichiamo che abbiamo avuto il benestare da parte delle Autorità competenti per poter riprendere, dalla prossima settimana, gli allenamenti presso le nostre strutture. Come potrete immaginare non sarà una ripresa a pieno regime, come facevamo prima dell’annullamento della stagione, ma sarà inevitabilmente limitata nelle attività, nei tempi e soprattutto nei comportamenti da tenere all’interno dell’impianto.

a nostra volontà e obiettivo è di riportare tutti i ragazzi, quanto prima, al campo e farli sentire di nuovo “a CASA”.

Per farlo, ovviamente, contiamo sulla collaborazione dei ragazzi, dei genitori, degli accompagnatori, dei tecnici e di tutte le persone coinvolte nelle nostre attività. La nostra speranza è che nelle prossime settimane la situazione generale migliori e che le Autorità competenti ci permettano di avere minori limitazioni.

Inizieremo con le categorie senior, con le juniores (18-16-14) e stiamo cercando di organizzarci per far riprendere anche le categorie del minirugby. Allo stesso tempo stiamo lavorando per permettere la riapertura degli uffici e di tutti i servizi del nostro impianto sportivo.

