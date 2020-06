Corso di Laurea in Medicina a Treviso. Regione ricorre contro decisone del governo di impugnare legge regionale

Il governo ha deciso di impugnare la legge regionale che istituisce il Corso di Laurea in Medicina a Treviso. Il corso in questione nascerà grazie alla sinergia tra Ulss 2 Marca Trevigiana ed Università di Padova.

Il Governatore Luca Zaia ha precisato che “La Regione Veneto intende ricorrere contro la decisione del governo per difendere questa legge. La Regione è pronta a scendere in campo con uffici e giuristi per confernare la giustezza di questa scelta e la perfetta correttezza dell’iter seguito.”.

A conferma di ciò è già partita per Roma, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, la lettera di controdeduzioni della Regione Veneto, in relazione all’impugnativa, decisa dal Governo nazionale, della legge regionale 14 aprile 2020 nr. 10 “Attivazione da parte dell’Università degli Studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione Veneto e ulteriori disposizioni”.

