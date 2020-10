Mogliano Rugby. Covid 19 un caso sopetto tra i giocatori

Mogliano Rugby ha da sempre come principale obiettivo la sicurezza e la tutela dei propri tesserati, del personale e dei sostenitori. In questo periodo segnato dalla attuale pandemia, ha da subito adottato un approccio cautelativo e precauzionale nei confronti delle persone che accedono ai propri impianti, adottando i comportamenti ed i protocolli di sicurezza indicati da stato, regione e federazione. A completamento del comunicato in merito all’annullamento della partita amichevole con i Rangers Vicenza, si ritiene opportuno informare la che decisione di non disputare il match è stata maturata anche in seguito alla rilevazione di un caso sospetto tra gli atleti ed all’impossibilità di verificare l’eventuale contagio di tutti gli altri atleti che avrebbero dovuto partecipare alla partita, in tempo utile per disputare la stessa in sicurezza ed altresì a sanificare gli impianti e le strutture per accogliere il pubblico previsto. La Società ritiene corretto comunicare, nel rispetto della normativa per la privacy, che tutti gli atleti che avrebbero potuto essere venuti in contatto con il soggetto, poi rivelatosi positivo, sono stati inviati a fare gli accertamenti secondo normativa, operazione che dovrebbe concludersi nelle prossime ore.