Mogliano Rugby: basi tecniche di primo soccorso nel rugby

Durante il corrente mese di febbraio 2020, grazie al supporto ed al patrocinio della Croce Rossa, nella struttura dello Stadio “Maurizio Quaggia” si terranno due “corsi” di primo intervento specifico per traumi sportivi causati dal gioco del rugby. Questa iniziativa non vuole essere un corso abilitante al primo soccorso, bensì fornire le basi necessarie per garantire le competenze minime utili ad assicurare la salute dei nostri atleti (specialmente nelle categorie Junior e Mini) in situazioni di emergenza.

Due martedì sera, della durata di circa 60-120 min.

• 18/02/2020 alle 19.30 c/o impianti Mogliano Rugby 1969

• 03/03/2020 alle 19.30 c/o impianti Mogliano Rugby 1969.

Perché anche quest’anno è stata posta in essere questa iniziativa

Partecipare a questo corso non obbliga l’operatore ad intervenire nel caso di un’emergenza (essendo presente il medico di campo presente durante l’attività) ma invece fornisce gli elementi necessari ad evitare di compiere manovre scorrette o avventate nel caso ci si trovasse nella assoluta necessità di intervenire per cause di forza maggiore e di peggiorare o compromettere le condizioni del paziente. Mira a fornire le basi di utilizzo del collare, della barella e delle tecniche di rianimazione di base che ogni cittadino per dovere civico dovrebbe conoscere. Permette all’accompagnatore/allenatore di evitare il panico che normalmente potrebbe presentarsi nel dover affrontare una situazione per cui non si è minimamente preparati.

A chi si rivolge

L’obiettivo del Mogliano Rugby 1969 è quello di formare due figure per ogni categoria, in modo da fornire ridondanza di ruoli e permettere sempre la presenza di almeno un operatore “formato”.

