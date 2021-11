Mogliano Rugby 1969 – Sitav Rugby Lyons 38-24

Serviva la vittoria al Mogliano, e la vittoria è arrivata, grazie anche a una prestazione convincente sotto molti punti di vista. Un primo tempo in cui Mogliano parte benissimo con due mete consecutive (entrambe trasformate), arrivate grazie ad una pregevole giocata alla mano e ad un’ottima rolling maul. Difesa aggressiva e quasi senza sbavature per i biancoblù, che bloccano sul nascere le iniziative avversarie, oppure frenano le folate multifase degli ospiti. Terza meta sfiorata di un soffio da Drudi che schiaccia l’ovale, ma mette un piede sulla linea di touche (La stessa situazione si ripeterà anche nel secondo tempo con Abanga). Meta che arriva comunque con Dal Zilio che concretizza di forza sulla bandierina il buon lavoro fatto dai compagni. Piacenza spinge sul finale di tempo, ma Mogliano resiste inesorabilmente quasi fino al termine. Nel recupero arriva la meta dei Lyons, ma per Mogliano c’è ancora il tempo per una nuova occasione, con un piazzato di Fadalti che chiude il punteggio della prima frazione sul 25 a 10. Da segnalare che Fadalti in questo frangente supera i 1000 punti in carriera (complimenti). Secondo tempo che vede Mogliano ancora dominante, schiaccia Piacenza nella propria meta campo, riesce a sbagliare delle occasioni importanti, ma allunga comunque nel punteggio, prima con due piazzati di Fadalti e poi con la quarta meta complessiva di squadra segnata da Abanga. Potrebbe essere la meta del bonus offensivo, ma nei minuti finali Piacenza prova ad accorciare il divario, il gioco si fa caotico, molti gli errori da entrambe le parti che premiano in due occasioni gli ospiti, anche se non consente loro di conquistare il bonus difensivo. In sostanza una buona prova dei biancoblù, quattro punti meritati e focus alla trasferta di domenica prossima a Viadana, altra partita importante per cercare di dare continuità alle vittorie su Lazio e Lyons. Niccolò Fadalti, oggi ha superato i 1000 punti in carriera. Queste le parole del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Vittoria importante quella di oggi, non voglio recriminare per i possibili 5 punti, Piacenza è una squadra di tutto rispetto e non è stato facile. Abbiamo dominato il primo tempo figlio, con una prestazione figlia di quanto fatto in settimana, con degli allenamenti molto positivi. Noi oggi dovevamo fare qualche passo in più rispetto alle precedenti giornate e i ragazzi ci sono riusciti. Non è ancora abbastanza, in qualche momento siamo mancati di precisione, ma oggi la squadra mi è piaciuta, sia nel gioco davanti che al largo. Bene a livello mentale, buona prova dei molti giovani impiegati, e dobbiamo pensare che avevamo in campo un solo straniero. Sulle imprecisioni continueremo a lavorare, ma a parte gli ultimi minuti di gara, una giornata positiva. Ora dobbiamo preparare benissimo la trasferta a Viadana, anche loro sono alla ricerca di punti, hanno avuto delle difficoltà ma noi dobbiamo solo pensare a migliorare ulteriormente le nostre prestazioni.” Un’altra grande prova del seconda linea Jacopo Bocchi Alessandro Garbisi premiato con un magnum Astoria come Player of the Match dal capitano del Mogliano Paul Derbyshire. Il tabellino: Mogliano Veneto – Stadio Maurizio Quaggia – Domenica 7 novembre 2021 PERONI Top 10, VI giornata MOGLIANO RUGBY 1969 v SITAV RUGBY LYONS 38 – 24 (25-10) Marcatori: pt. 4′ m. D’Anna tr. Fadalti (7-0), 7′ m. Bonanni tr. Fadalti (14-0), 9′ cp. Ledesma (14-3), 20′ cp. Fadalti (17-3), 30′ m. Dal zilio (22-3), 39′ m. Portillo tr. Ledesma (22-10), 40′ cp. Fadalti (25-10) st. 49′ cp.Fadalti (28-10), 57′ cp.Fadalti (31-10), 66′ m. Abanga tr. Fadalti (38-10), 78′ m. Pontillo tr. Filizzola (38-17), 79′ m. Via tr. Filizzola (38-24) Mogliano Rugby 1969: Fadalti; D’Anna, Falsaperla, Drago (60′ Cerioni), Dal Zilio (57′ Abanga); Sante (55′ Semenzato), Garbisi; Derbyshire (Cap.) (72′ Carraro), Lamanna (60′ Zuliani), Finotto; Baldino, Bocchi; Alongi (67′ Spironello), Bonanni (57′ Ceccato), Drudi (57′ Ros) all.: Salvatore Costanzo Sitav Rugby Lyons: Biffi; Filizzola, Paz (v.Cap.), Conti, Bruno (cap); Ledesma (60′ Boreri), Fontana (42′ Via); Portillo, Petillo (60′ Moretto), Salvetti; Lekic (42′ Cisse), Cemicetti (51′ Bance); Scarsini (50′ Salerno), Rollero (49′ Cocchiaro), Acosta all: Gonzalo Garcia Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1 Filippo Vinci (Mantova), AA2 Ferdinando Cusano (Vicenza) Quarto Uomo: Jacopo Rossi (Treviso) Cartellini: — Calciatori: Fadalti 7/10 (Mogliano Rugby 1969); Ledesma 2/2, Filizzola 2/2 (Sitav Rugby Lyons) Note: Pomeriggio sereno, temperatura 15°C, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 500. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 4; Sitav Rugby Lyons 0 Player of the match: Alessandro Garbisi (Mogliano Rugby 1969 )