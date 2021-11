“Festa dell’Europa”: martedì e mercoledì gli ultimi due eventi. Il vicesindaco Tomaello: “il bilancio è già ampiamente positivo”

Trentasei eventi tra l’edizione solo “virtuale” (causa pandemia) di maggio e quella, “in presenza” dell’autunno, con la partecipazione di 3.100 spettatori (a cui si aggiungono le 1800 visualizzazioni successive); un altissimo gradimento del pubblico (con votazione di oltre i 9/10 raggiunta), un’ampia copertura social (con quasi 200 post dedicati); circa 58.000 visite ogni mese sulle pagine del sito comunale dedicate all’evento, 79.000 persone raggiunte attraverso le newsletter del Comune; 36 partner coinvolti. Ha già un bilancio decisamente molto positivo la XI edizione della “Festa dell’Europa”, dal titolo “Pensare europeo da 1600 anni”, che si concluderà mercoledì prossimo, 10 novembre. Due gli appuntamenti dell’iniziativa, promossa da Europe Direct del Comune di Venezia, in collaborazione con Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo – Ufficio di Milano e Commissione Europea – Rappresentanza a Milano, ancora in calendario.



Domani, martedì 9 novembre, alle ore 16, presso il Cinema Dante d’essai, in via Sernaglia a Mestre, si terrà la proiezione gratuita del film vincitore del LUX Prize del pubblico europeo 2021 “Collective”, con ingresso libero fino ad esaurimento posti e green pass obbligatorio.



Mercoledì 10 novembre, alle ore 18, nella Sala seminariale (1° piano) del Centro Candiani, si svolgerà l’incontro “Le politiche europee per le nuove generazioni”, Corso sull’Unione europea tenuto da Stefania De Zorzi, dell’Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico (anche in questo caso ingresso libero sino esaurimento dei posti e green pass obbligatorio). “Il bilancio della manifestazione – sottolinea in una nota il vicesindaco, Andrea Tomaello – è davvero lusinghiero: c’è molta soddisfazione, soprattutto, per i dati complessivi dell’edizione autunnale, tornata ‘in presenza’, che hanno visto l’attenzione di tante persone, con 15 eventi tra seminari, celebrazioni, proiezioni e incontri in quasi 2 mesi di manifestazione, e più di 1500 partecipazioni complessive.” Le registrazioni video degli eventi rimangono disponibili al link: www.comune.venezia.it/it/content/festa-delleuropa-2021-venezia