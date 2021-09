Mogliano, “Piedini in corsa”: i voucher sport anche per i più piccini

Dopo i voucher destinati ai giovani dai 6 ai 18 anni che vogliano intraprendere o proseguire l’attività sportiva, con l’obiettivo di aiutare sia le famiglie sia le associazioni del territorio, il progetto “Sport per tutti” apre ai bambini dai 3 ai 6 anni.

“La nostra amministrazione – spiega l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan – con questo nuovo bando vuole sostenere e valorizzare la propedeutica sportiva dei bambini alle loro prime esperienze mediante l’erogazione di contributi nel corso dell’anno 2021/22. I contributi saranno assegnati per non più di una disciplina praticata dal singolo bambino ed erogati direttamente all’associazione sportiva presso la quale è avvenuta la preiscrizione. Sappiamo quanto i bambini e i ragazzi abbiano sofferto in questo lungo periodo di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. La mancata partecipazione alle attività ha creato non pochi disagi non solo alle famiglie, ma anche alle associazioni moglianesi. Con questi due bandi, quello per i ragazzi dai 6 ai 18 anni e quello per i più piccoli, vogliamo dare un segnale concreto a chi promuove i valori sani ed etici dello sport, che non forgia solo il fisico ma anche lo spirito dei cittadini di domani ”.

Per ottenere il contributo, possono presentare domanda i genitori o i tutori dei bambini in possesso di tutti i requisiti richiesti, ovvero l’età compresa tra i 3 anni e i 6 anni da compiere entro il 31/12/2021, la residenza nel Comune di Mogliano Veneto, l’appartenenza a nucleo famigliare il cui valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) determinato ai sensi del DPCM 159/2013 rientri nelle fasce di reddito con ISEE compreso tra zero e 12mila euro (fascia A); tra 12.001,00 e 20mila (fascia B); con ISEE superiore a 20mila euro (fascia C); l’iscrizione a un’attività sportiva presso un’associazione sportiva operante sul territorio del Comune di Mogliano Veneto aderente al Progetto “Sport per tutti 2021/22 – Piedini in corsa”.

L’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan

La domanda dovrà essere presentata presso gli sportelli di Punto Comune entro il 18 ottobre 2021, operando la scelta tra le associazioni del territorio aderenti al progetto.

Come per i ragazzi più grandi, i voucher “Sport per tutti” hanno un importo di 200 euro per le famiglie con ISEE compreso tra zero e 12mila euro, di 150 per un ISEE compreso tra 12.001,00 e 20mila euro e di 100 euro per chi presenterà un ISEE superiore ai 20mila euro. il contributo vale come sconto sull’importo dell’intero corso sportivo prescelto.

La graduatoria prenderà in considerazione per primi, per ogni fascia di reddito, i nuclei familiari con

l’ISEE più basso. A parità di ISEE, sarà data precedenza agli appartenenti a nuclei famigliari con maggior numero di figli minori. Infine, a parità di numero di figli minori, saranno privilegiate le richieste di appartenenti a nuclei famigliari mono genitoriali.