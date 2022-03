Mogliano perde ma è salvo

Alla vigilia poteva bastare la notizia della vittoria del Calvisano sulla Lazio, risultato che ha decretato la matematica salvezza di Mogliano, invece rimane l’amaro in bocca per una partita gestita male nel primo tempo, recuperata nel secondo e purtroppo sfuggita di mano nel finale.

Mogliano festeggia comunque la permanenza anche per la prossima stagione nella massima serie di rugby italiana, ma viene sconfitto da un concreto Viadana che si allontana in classifica e rende molto difficile, anche se non impossibile, una rimonta biancoblù nelle ultime tre partite.

Mogliano si ritrova sotto di tre mete all’intervallo, pur avendo condotto il gioco per gran parte della prima frazione. Ottime e prolungate iniziative multifase, che però si rivelano quasi sempre sterili, se non per due piazzati del solito Ormson. La ripresa ritrova un Mogliano trasformato, che preme ancora di più sull’accelleratore, marca 4 mete e riesce a ribaltare il risultato facendo gioire i tifosi e pregusta una possibile vittoria in rimonta sugli ospiti. Spernza vana perchè purtroppo arrivano ancora alcune sbavature che permettono agli ospiti di riportarsi avanti. Ci sarebbe ancora il tempo per un ultimo tentativo, ma un’altro errore gratuito e un fallo commesso sull’azione susseguente chiudono definitivamente il match. Per il prossimo weekend è prevista una pausa del Campionato, poi sarà la volta della trasferta a Calvisano di sabato 2 aprile, recupero dell’undicesima giornata.

Yannick Abanga in percussione

Questo il commento del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Abbiamo buttato una partita, i match punto a punto come questi si vincono commettendo meno errori degli avversari, invece abbiamo sbagliato tanto. È già la seconda gara in cui facciamo troppi errori, ed è un peccato perchè eravamo riusciti a riprendere una partita complicata. Nel primo tempo dovevamo essere più cinici, siamo mancati nel possesso e perso troppi palloni dentro ai loro 22. Ci hanno fatto male dove avevamo preparato la partita, e nonostante tutto siamo stati bravi a non mollare, poi per errori evitabili alla fine hanno vinto loro, sfruttando spesso le nostre mancanze. Più di quelle che abbiamo sfruttato noi. Abbiamo una settimana di stop, nella quale cercheremo di recuperare energie per le ultime tre sfide durissime che ci attendono, due delle quali in trasferta. La necessità che dobbiamo sentire è quella di terminare questa stagione nel migliore dei modi, con soddisfazione, senza fermarci a pensare alla salvezza già raggiunta oggi.”