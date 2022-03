Conferenza Rotary International in questi giorni a Venezia

Sabato 19 e domenica 20 marzo Venezia ospita la conferenza presidenziale del Rotary International, una due giorni di dibattito focalizzata sul tema “Economia e Ambiente in Armonia”. 600 i rappresentanti dell’organizzazione in arrivo da tutta Europa per confrontarsi su come le economie, dopo i due anni di pandemia Covid-19, possano dar vita a una ricostruzione migliore, per garantire e affrontare l’aspetto della protezione dell’ambiente.

“Dall’1 luglio 2021 il Rotary ha aggiunto la protezione ambientale come una delle sue aree di intervento. La combinazione della protezione ambientale con lo sviluppo economico e comunitario fornisce il triangolo della sostenibilità, c’è chiaramente un forte bisogno che le nostre economie si riprendano e che le nostre comunità e il nostro tessuto sociale siano ricostruiti. Allo stesso tempo, tuttavia, il mondo si trova nel mezzo di una spirale di crisi ambientale che deve essere affrontata per garantire la sopravvivenza delle nostre comunità. – ha spiegato il Presidente Mehta – La conferenza si focalizzerà su due aree di intervento: ambiente e sviluppo economico – ha sottolineando l’importanza che sia Venezia a ospitare il dibattito – Due temi molto sentiti nella vostra città, che è sicuramente la sede migliore dove poter affrontare un dibattito che servirà anche a confrontarsi su quale siano le idee e le sfide che il mondo oggi ci impone di affrontare. Le relazioni e le riflessioni di personalità di spicco a livello internazionale ci spingeranno a definire obiettivi concreti per decidere quale sarà la nostra azione dopo i due anni di pandemia, che ci hanno colpito in maniera importante”. Il cambiamento climatico è l’altro grande tema che sarà dibattuto nel corso della conferenza: “Non è un argomento che riguarda il futuro – ha aggiunto il presidente del Rotary – è un problema attuale, il mondo sta già affrontando le sfide del cambiamento climatico e dell’inquinamento ed è urgente trovare soluzioni immediate prima che sia troppo tardi. Il cambiamento climatico riguarda tutti, ogni singola persona può dare il suo piccolo contributo”.Nel corso della due giorni saranno affrontati anche temi di grande attualità, come il conflitto in Ucraina. “Il Rotary crede nella pace, è il principio fondante dell’organizzazione – ha concluso Mehta – la conferenza sarà l’occasione per ribadire il nostro supporto e sostegno alla popolazione ucraina. Nei prossimi giorni mi recherò in Polonia per visitare i campi profughi e capire cosa potremo fare per sostenere ancora di più quanti stanno vivendo le conseguenze del conflitto”. In apertura dei lavori, che si terranno al Molino Stucky, è in programma anche l’intervento della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che in un videomessaggio affronterà il tema del Green Deal europeo.

“Grazie per aver scelto Venezia come sede dell’unica conferenza che il Rotary International ha organizzato in Europa – ha detto Zuin portando i saluti del sindaco Brugnaro e dell’Amministrazione – L’argomento al centro della due giorni di conferenze è di grande attualità, ancora di più per la città di Venezia a pochi giorni dalla costituzione della Fondazione ‘Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità’. Siamo vicini e sosterremo il Rotary nel suo intento di lavorare a un’integrazione tra economia e ambiente davanti alle nuove sfide che la realtà internazionale ci sta presentando. Come Amministrazione abbiamo iniziato da tempo la nostra azione rivolta alla sostenibilità, a partire dal trasporto pubblico locale con investimenti sui nuovi mezzi a idrogeno. Guardiamo al futuro nostro e a quello dei nostri figli perseguendo la nostra azione che, ricalcando i temi di questa conferenza, ha l’obbiettivo di abbracciare sia la dimensione economica che quella ambientale”.