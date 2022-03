WORDLE : una parola sei tentativi

Impazza in rete e ti coinvolge, lanciato a novembre con risultati minimali è diventato virale da quando sono stati aggiunti i pulsanti per la mera condivisione sui social, ma guarda un po’.

Ideato da uno sviluppatore gallese, tale Josh Wardle che abita in quel di Brooklyn oggi conta più di un milione di tweet ed è disponibile in lingua inglese e italiana.

Ma come funziona in soldoni il rompicapo che si rinnova ogni giorno? Semplicemente si da la caccia ad una parola misteriosa di cinque lettere avendo in dote sei tentativi.

Ma gli ideatori sono stati molto buoni con noi, ed ecco che dopo la prima boutade, il primo tentativo, appaiono lettere colorate, verdi se sono al posto giusto, gialle al posto sbagliato e grige no, quelle dimenticatevele non ci saranno.

Nessuna app, nessuna registrazione, nessuna pubblicità, nessun cookie, roba da svenire per il campo libero.

Una, dico una e non di più parola al giorno, provateci e non vedrete l’ora che arrivi domani.

Per ritrovarvi al cospetto della vostra nuova parola e dei relativi nuovi tentativi.

Dimenticavo, la parola del giorno è uguale per tutti.

Zero Biscuit di Mauro Lama