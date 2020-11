Mogliano, parcheggi gratuiti per tutto il mese di dicembre

Sebbene l’incertezza sul prossimo futuro e sulle prossime scelte del Governo, l’Amministrazione Comunale vuole continuare a investire nel commercio moglianese, di conseguenza per tutto il mese di dicembre i posti auto a pagamento saranno totalmente gratuiti a eccezione dei lunedì di mercato.

“Seppur sia solo un segnale, siamo fiduciosi che investendo altri circa 5mila euro per i parcheggi che vanno a sommarsi ai 20mila euro già destinati, in accordo con le associazioni di categoria, al fondo di garanzia di Mogliano, i commercianti possano sentirsi tenuti in considerazione e passare un natale sereno e più produttivo possibile nei limiti imposti dalle normative”, dichiara il Vicesindaco con delega alle Attività Produttive Giorgio Copparoni.

“Assicuriamo anche questo Natale le luminarie in centro e gli alberi addobbati in ogni quartiere – prosegue – è nostra priorità non perdere il senso del Natale e trovare conforto, sebbene solo estetico, in una città bella e che infonde calore nei nostri cuori.”.

“Una scelta non solo della Giunta ma che ha trovato il Consiglio Comunale d’accordo – conclude il Sindaco Davide Bortolato – è importante continuare a infondere l’idea di normalità ai nostri cittadini. Sarà un Natale difficile ma ci auguriamo che possa segnare la fine di questo anno malaugurato”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti