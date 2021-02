Mogliano, l’impegno per la sicurezza

Con il sopralluogo di fine lavori eseguito nella mattinata di mercoledì da parte del Sindaco Davide Bortolato, dell’Assessore alla Sicurezza Marco Donadel insieme al Comandante della Polizia Locale Stefano Forte e l’Ingegnere incaricato Giovanni Sturaro, si chiude il primo stralcio dell’installazione di nuove telecamere in città.

Sono infatti 32 le nuove telecamere installate per garantire la massima sicurezza ai cittadini e poter così monitorare il territorio anche in corrispondenza dei varchi di entrata e di uscita di Mogliano Veneto.

In dettaglio, sono state installate 6 telecamere Multiserver a 4 ottiche, 20 Telecamere fisse, 5 telecamere Targa Sistem OCR e una telecamera a controllo Dome PTZ.

Con queste prime installazioni vengono così messe in sicurezza le zone Est della città: via Mazzocco, intersezione via Vivaldi-via Tommasini, intersezione via Ronzinella-via Sassi-via Rossini, rotonda via Torni-via Tommasini, rotatoria via Torni, intersezione via Torni-via del Cotone, rotatoria via Torni-via Zermanesa, rotonda via Zermanesa-via Pascoli, rotonda via Zermanesa-via Beecher-via Verdi, aree di Piazzale Donatori di Sangue e limitrofe, via Don Bosco-via XXIV maggio e infine via Colelli.

Questi 32 nuovi “occhi” implementano il sistema di telecamerizzazione cittadino, che passa così da 55 unità a 87 distribuite in varie zone del territorio comunale.

“Con il sopralluogo di ieri non solo abbiamo verificato l’istallazione delle nuove telecamere ma insieme alla Polizia Locale programmiamo quello che sarà il secondo stralcio e che interesserà le zone sud e centrali di Mogliano: Marocco, il quartiere San Marco, Piazzetta G. Gaber, Brolo. In quest’ottica riusciamo a garantire più sicurezza e controllo nel territorio, aumentando direttamente la qualità della vita della nostra amata città”, dichiara il Sindaco Davide Bortolato.

“Monitorare il territorio è una nostra priorità, dobbiamo garantire massima sicurezza ai nostri concittadini ed è proprio proseguendo su questa strada che vedremo in futuro interventi di telecamerizzazione anche di tutte le aree Ovest e frazioni della città”, conclude soddisfatto l’Assessore alla Sicurezza Marco Donadel.

