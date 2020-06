Mogliano, l’Arte ripArte con la 1° Edizione del Premio Veneto Arte

L’arte come forma di resilienza. Da proporre e da cercare perché fa bene all’anima. Tanto che nel dicembre 2018 i medici francofoni di Montreal, in Canada, hanno proposto la Museum Therapy come antistress.

Un concetto che si adatta perfettamente alla situazione attuale, dove l’espressione artistica assume una connotazione importante anche e soprattutto dal punto di vista psicologico, grazie alla capacità di trasformare situazioni critiche in energia creativa.

L’Arte ripArte. Riparte dalle opere di artisti provenienti da diversi Paesi del mondo: Italiani, Svizzeri Tedeschi, Olandesi, Australiani e Thailandesi. Riparte per portare bellezza nel cuore e nell’anima.

Dopo la pausa forzata, Top Contemporary Art e Oltrearte Associazione Culturale, con il Patrocinio del Comune di Mogliano Veneto, danno il via alla 1° edizione del Premio Veneto Arte 2020, nato dalla volontà di promuovere un dialogo tra l’arte contemporanea e il territorio veneto, concentrando la propria attenzione sugli artisti, nazionali e internazionali, in grado di ispirare attraverso la loro creatività una riflessione sugli aspetti più indicativi e contingenti della nostra contemporaneità.

Centodieci le opere che saranno esposte non solo nei pannelli nel perimetro del Centro Sociale di Mogliano Veneto, ma anche nelle installazioni espositive lignee, poste al centro della struttura, gentilmente concesse per l’occasione dal Comitato Fiera del Rosario.

Il panorama artistico si presenta vario, come anche le tecniche utilizzate. In esito al concorso, sarà premiata l’opera vincitrice insieme a menzioni speciali per le opere più significative. A premiare, Josè Migliorino, storica e critica d’arte.

La mostra sarà inaugurata venerdì 12 giugno alle ore 17.00, alla presenza del Vicesindaco Giorgio Copparoni, con delega alla cultura. Per l’occasione, gli artisti presenti daranno vita a una performance davanti il municipio di Mogliano Veneto per comunicare il messaggio della purezza eterna dell’arte.

Commenta la news

commenti