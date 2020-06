Marcon. Piruea firmato accordo che mette la parola fine

PIRUEA MUNICIPIO FIRMATO L’ACCORDO CHE METTE LA PAROLA FINE A UNA QUESTIONE CHE DURA DAL 2007

“Con la firma dell’accordo -annuncia il Sindaco Romanello- chiudiamo un’altra pesante questione del passato, un’eredità fatta di opere incompiute ed edifici fatiscenti che deturpano il centro cittadino, e una sede municipale indecorosa.”

Una brutta storia di ricorsi e controricorsi che inizia nel 2007, con la sottoscrizione di una convenzione urbanistica che impegnava la società Finimmobiliare Veneta S.r.l. alla costruzione della nuova scuola media, della palestra, di un auditorium, della nuova sede municipale, della nuova piazza e dei relativi parcheggi interrati.

Progetti grandiosi, mai realizzati.

Nel 2015 si arriva alla sottoscrizione di un nuovo atto con il quale si concorda di ridimensionare drasticamente gli accordi.

Il programma però non procede: Fininmmobiliare infatti si rendeva inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti e il Comune procedeva quindi all’escussione di rito della polizza fidejussoria, chiedendo a Vittoria Assicurazioni S.p.A. il pagamento della somma di € 861.649,59.

Partono allora diversi contenziosi, fino ad arrivare alla sentenza del TAR Veneto del 10 dicembre 2019 di condanna del Comune di Marcon al pagamento di € 603.856,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi.

Nel 2017 cambia l’Amministrazione e l’apparato tecnico comunale.

“Abbiamo valutato attentamente la situazione -spiega l’Assessore agli Affari Legali, Valeria Salvati-: avremmo potuto scegliere di procedere in via giudiziale, proponendo appello al Consiglio di Stato.

Tuttavia, con questa strada non venivano soddisfatti gli interessi pubblici e di conseguenza non veniva portata a conclusione l’iniziativa avviata nel lontano 2007. Nelle more della proposizione dell’appello da parte del Comune di Marcon, Finimmobiliare avrebbe infatti potuto portare in esecuzione la sentenza di condanna del TAR mediante un atto di pignoramento dei conti correnti del Comune, rischio assolutamente da scongiurare.”.

“Inoltre -aggiunge il Sindaco- il perdurare della crisi immobiliare, la diversa programmazione scolastica, nonché la situazione di emergenza sanitaria in corso, non rendono più attuale la realizzazione degli interventi previsti nella convenzione urbanistica del 2015.

Nostra priorità è tutelare l’interesse pubblico e ridare decoro al centro cittadino.

Con l’accordo sottoscritto oggi, Finimmobiliare si impegna a completare la realizzazione di n.16 alloggi da locare a canone sostenibile, nonché a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa creditoria; il Comune, da parte sua, si impegna all’esborso di 550.000,00 euro, che corrispondono al valore massimo di monetizzazione parziale degli interventi previsti e non realizzati da Finimmobiliare che il Comune ha facoltà di richiedere.”

Con la sottoscrizione dell’accordo, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 maggio con due soli voti contrari da parte dei consiglieri Follini e Varlese si chiudono definitivamente tutti i contenziosi ancora pendenti a spese compensate.

