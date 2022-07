Mogliano, inviate alla Regione le osservazioni tecniche al progetto del maxi impianto fotovoltaico

Il Comune di Mogliano Veneto ha inoltrato in Regione le osservazioni tecniche al progetto del maxi impianto fotovoltaico previsto tra via Cavalleggeri e via Bianchi.

Le osservazioni sono state presentate pubblicamente alla cittadinanza giovedì 21 luglio 2022 presso il Centro Sociale in Piazza Donatori di Sangue. Nel corso dell’incontro, il Sindaco Davide Bortolato, insieme al consulente prof. Giovanni Campeol e al dirigente del Settore Tecnico ing. Foster Rossi, hanno esposto nel dettaglio le osservazioni tecniche al progetto e allo studio di

impatto ambientale dell’impianto fotovoltaico proposto dalla ditta Sicet s.r.l. di Bolzano.

Le osservazioni tecniche erano state approvate all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 30 giugno e in quell’occasione il Comune aveva ribadito la contrarietà al progetto fotovoltaico previsto dalla società Sicet.

Pur riconoscendo infatti l’importanza strategica delle fonti rinnovabili per produrre energia e ridurre la CO2, l’Amministrazione è sempre stata contraria a questo specifico impianto, collocato in un’area agricola alle porte della Città che presenta un valore paesaggistico ed ambientale di pregio, oltre che circondata da molte abitazioni.

Il mega impianto fotovoltaico proposto dalla società di Bolzano è composto da 13.500 moduli, su una superficie di 8,72 ettari (pari a 17 campi da calcio) e ha una potenza di 7 MW.

Nelle osservazioni del Comune, redatte dal consulente prof. Giovanni Campeol, luminare ed esperto di valutazione di impatto ambientale, sono state sollevate tutte le incompatibilità del progetto qui riassunte: