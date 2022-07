Flavescenza dorata della vite. Un convegno sul quadro della situazione viticola oggi

Perdurando la siccità e le alte temperature, dilaga la flavescenza dorata trasmessa dallo Scaphoideus titanus, una cicalina originaria dal Nord America che diffonde rapidamente la malattia, spostandosi da viti infette a viti sane.

Stando al Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”, la flavescenza dorata è una malattia estremamente pericolosa per la produttività dei vigneti.



Il contrasto alla sua diffusione parte dalla prevenzione attraverso adeguati trattamenti fitosanitari, come si avrà modo di approfondire durante il Convegno Viticolo previsto domenica 7 agosto a Rovarè di San Biagio di Callalta.

Ad aprire il Convegno, l’Assessore Regionale alle Politiche Agricole, Federico Caner.

Relazioneranno sul quadro della situazione viticola oggi e sulle possibili soluzioni e prospettive future, il Dott. Andrea Battistella del Consorzio Prosecco DOC Treviso e il Dott. Enrico Battiston della Regione Veneto.