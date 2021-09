Mogliano. Il terza linea Nicolò Zuliani in biancoblù

Mogliano Rugby 1969 è lieto di annunciare l’arrivo in maglia biancoblù di una terza linea classe 1994. Si tratta di Nicolò Zuliani, nato a Vittorio Veneto il 16/02/1994. Terza linea di 190 cm per 110 kg di peso, ha iniziato a giocare a 9 anni nelle giovanili della Benetton. Passato alla Tarvisium in Under 18, ha poi esordito in Serie A giocando tre anni con le magliette rosse sotto la guida di Craig Green, che lo ha successivamente portato con se a San Donà. Due stagioni con il Club veneziano, è stato anche convocato con la nazionale a 7 con la quale ha giocato un europeo a Mosca. Nel 2020/21, per i problemi causati dalla pandemia ai Campionati diversi dal TOP10, è rimasto fermo dopo che con il ritiro dall’ex. TOP12 del Rugby San Donà era passato al Rugby Casale.