Lido di Venezia, intitolata un’area verde ad Alida Valli e una piazzetta a Nicolò Spada

Sono state svelate nella mattinata di oggi, 6 settembre, al Lido di Venezia, le due targhe dedicate rispettivamente ad Alida Valli e Nicolò Spada. All’attrice di origini istriane, una delle più grandi interpreti del cinema italiano, che proprio quest’anno avrebbe compiuto 100 anni e che nel 1997 aveva ricevuto il Leone d’Oro alla carriera durante la Mostra del Cinema, è stata intitolata un’area verde vicino al Palazzo del Casinò.

All’imprenditore, diventato famoso invece per aver costruito l’hotel Excelsior, che diede un impulso decisivo per trasformare il Lido in un luogo di villeggiatura internazionale, viene invece dedicata una piazzetta lì dove un tempo c’era il celebre “buco”, scavato per costruire il nuovo palazzo del cinema che però non vide mai la luce.

Alla cerimonia erano presenti numerose autorità: tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale, gli assessori alla Toponomastica e ai Rapporti con le Municipalità del Comune di Venezia, il consigliere delegato per i Rapporti con le isole, il presidente della Municipalità del Lido-Pellestrina, la sindaca di Spinea e il presidente del Comitato di Venezia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Alessandro Cuk.

A scoprire le targhe, insieme ai rappresentanti istituzionali, c’erano anche Andrea Molesini, nipote di Nicolò Spada, e Pierpaolo De Mejo, nipote di Alida Valli.