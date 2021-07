Mogliano, Ecoattivi si rinnova anche per il 2021

La lista completa dei negozi è disponibile anche sull’APP ECOATTIVI o nel sito. ABBIGLIAMENTO: FLORI’S Via Matteotti 34. ALIMENTARI: BOTTEGA ALTROMERCATO via De Gasperi 21, MACELLERIA BELLIO via Roma 22, PANIFICIO DIANA, Piazza Duca d’Aosta 7, VENICE ESPRESSO via Olme 33. ARTICOLI REGALO: ARGENTOVIVO Via Don Bosco 66, FOTOGRAMMA Via Gris 23-25. EDILIZIA-FERRAMENTA: EDILIZIA F.LLI PIZZIOLO via G. Marconi 53, ZANUTTA via Giotto 11. SALUTE E BENESSERE: FARMACIA ALLA MARCA via Roma 91 A e Via Marignana 7, FARMACIA VENTURA via Gaetano Donizetti 8/10, LA SANITARIA MOGLIANESE via Matteotti 17, ORTOPEDIA SANITARIA FIORE via IV Novembre 5/2. ASSOCIAZIONI: CENTRO RICREATIVO ANZIANI via Carlo Alberto Dalla Chiesa 2/b. BAR, PASTICCERIE, PIZZERIE: CASA DELLA PIZZA via Roma 91 C, ENOTECA CASA MATTIAZZI via Ronzinella 115/B, GOPPION CAFFÈ via Don Bosco 44, PASTICCERIA LE DOLCEZZE Piazza dei Caduti 24, PIZZERIA BIZ BETICA via del Cotone 1. CARTOLERIE: CARTOLIBRERIA ANTONELLA via Gris 12.