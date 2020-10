Mogliano. Domenica mattina commemorazione del martirio di Norma Cossetto

A Mogliano Veneto domenica 4 ottobre alle ore 9.30 in piazza caduti si terrà la commemorazione del “martirio di Norma Cossetto” giovane studentessa universitaria, Martire italiana, stuprata ed infoibata 77 anni fa dai partigiani titini, con una breve lettura della sua vita e della triste vicenda.

Norma medaglia d’oro al valor civile proclamata dal presidente Ciampi rappresenta la sofferenza che i nostri connazionali Istriano , Giuliano, Dalmati hanno spesso subito, oltre all’esodo di circa 350 mila, fuggiti dal regime comunista del maresciallo Tito.

Il ricordo è patrocinato dall’amministrazione comunale di Mogliano, ma non solo, parteciperanno anche altre amministrazioni comunali di varie connotazioni politiche, ed una delegazione provinciale dell’associazione Venezia Giulia Dalmazia.

L’associazione apolitica, chiede ai partecipanti di portare solo un tricolore. L’evento si inquadra in oltre 130 piazze in tutto il territorio nazionale.

Al termine il Sindaco di Mogliano ed il vicepresidente dell’associazione Venezia Giulia Dalmazia deporranno una rosa in via Norma Cossetto.

L’insegna della via verrà benedetta da un prete di Mogliano.

