Le associazioni corali e musicali: i cori La Contrà e Quodlibet

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Il coro “La Contrà”

Il coro a voci dispari, nasce nel 1978 grazie alla passione di un gruppo di amici per il canto popolare ed il piacere di stare insieme. Prende il nome dal canto: “La contrà dell’acqua chiara” di Bepi De Marzi e inizialmente era diretto dal Maestro Renato di Daniel. Dopo di lui si sono succeduti nel tempo alla direzione del coro diversi maestri illustri.

Il coro ha maturato progressivamente nel tempo un forte interesse verso altre diverse forme di espressione musicale accrescendo il proprio repertorio fino ad estenderlo alla musica polifonica sacra e profana.

Nel corso degli anni il coro, grazie alla sua versatilità vocale ed interpretativa ha partecipato con ottimo successo a numerose rassegne e manifestazioni anche di una certa importanza di canti popolari e di montagna. In tempi più recenti si è anche esibito in fianco a solisti e orchestre di sicura fama riscuotendo consensi di critica e di popolo da consentirgli di affrontare anche l’esecuzione di alcune opere liriche famose.

E ultimamente ha affrontato le difficoltà di un’intera tournée con opere liriche del calibro del “Trovatore”, della “Vedova allegra” e la “Bohéme”.

Ha prodotto diversi CD sia di musica sacra che operistica e continua a svolgere tutt’ora una intensa attività concertistica di carattere sacro nelle Cattedrali, Chiese Arcipretali e Parrocchiali del Triveneto e di carattere profano nei luoghi di aggregazione anche alternativi ai teatri del tipo Centri sociali e a manifestazioni di tipo benefico.

Dal 2010 l’attuale direttore è Edvige Fontana. Congratulazioni vivissime e… buon proseguimento!

Il coro Quodlibet

Associazione culturale musicale con orchestra

L’associazione è stata fondata nel 2004 Ha sede in via Ronzinella 176 e si compone di un coro misto con circa 90 elementi di cui 29 soprani, 22 contralti, 19 tenori e 20 bassi provenienti da una pluriennale esperienza come artisti del coro, mentre l’Orchestra è formata esclusivamente da professori d’orchestra professionisti altamente qualificati che nei loro concerti esibiscono un vasto repertorio esclusivamente polifonico.

Il coro oltre all’attività di prove sia di coro che di orchestrali, svolge anche l’attività di scuola, impartendo utili lezioni di canto e di strumenti musicali.

Il nome “Quodlibet” è l’unione di due termini latini che, tradotti, significano “ciò che piace”. Musicalmente di solito si riferisce ad una composizione di carattere scherzoso consistente nella contrapposizione di melodie (sacre o profane) diverse sia per il tono del testo e sia per la musica che lo accompagna.

L’organico del coro è composto da circa 80 elementi, mentre quello dell’Orchestra varia da un minimo di 20 ad un massimo di 70 elementi. Il repertorio è quanto mai vasto e vario per epoca e per stile di musica.

Il Quodlibet si esibisce nelle Regioni del Nord Italia riscuotendo sempre lusinghieri consensi. Direttore artistico e musicale di entrambi i complessi è il Maestro Emanuele Pedrini.

