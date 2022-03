Mogliano, cerimonia delle benemerenze e medaglie d’onore

Giovedì 17 marzo, alle 17.00, il centro Sociale di Mogliano Veneto sarà teatro della cerimonia di consegna delle Benemerenze Cittadine e delle Medaglie d’Onore, dedicata ai cittadini moglianesi.

Moglianesi che, nel corso della loro vita, si sono distinti in ambito sportivo, culturale, sociale, politico e imprenditoriale.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco Davide Bortolato, il Vicesindaco Giorgio Copparoni, il Presidente del Consiglio Comunale Lino Sponchiado, gli assessori Martina Cocito, Marco Donadel, Enrico Maria Pavan, Giuliana Tochet e il Presidente della Pro Loco Mogliano Renato Bandiziol.

La scelta della data non è casuale: il 17 marzo, infatti, ricorre la Giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera e pertanto si vuole rendere omaggio ad alcune personalità moglianesi particolarmente rappresentative, distintesi nei diversi ambiti della cultura, dello sport, dell’imprenditoria, della politica e del sociale, o che hanno lasciato il segno nella memoria moglianese, chi per un gesto eroico, chi per una vita spesa a beneficio della collettività, incarnando dunque i più alti valori della Costituzione evocati proprio nella giornata del 17 marzo.

Durante la cerimonia, la signora Paola Borghesani pronuncerà un discorso in ricordo delle vittime del Covid, poiché il 18 marzo ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Il duo “IronHarps”, composto da sua figlia Cecilia Amelie Toffoli e da Iris Fioretti, suonerà alcuni brani musicali per i presenti.