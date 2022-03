Mogliano Veneto per l’Ucraina. Conto corrente dedicato e terza raccolta di alimenti

Il Comune di Mogliano Veneto ha istituito un conto corrente dedicato alla raccolta di erogazioni libere per sostenere i profughi ucraini presenti nel nostro Comune.

Chi deciderà di aiutare con un’erogazione può versare direttamente nel conto corrente qui di seguito indicato:

Beneficiario: Comune di Mogliano Veneto

Banca Intesa SanPaolo SPA

IBAN:IT15U0306912117100000046099

Causale: Comune di Mogliano Veneto – donazioni a favore della popolazione ucraina

Sabato 19 marzo nuova raccolta di generi alimentari al Centro Pastorale

Sabato 19 marzo (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00) presso il Centro Pastorale di via De Gasperi sarà organizzata una nuova raccolta di beni dal Comune di Mogliano Veneto con il sostegno dei volontari della Collaborazione Pastorale di Mogliano, attraverso i Consigli Pastorali Parrocchiali e il coordinamento delle Caritas Parrocchiali, e del Comitato Fiera del Rosario.

Questa raccolta prevederà esclusivamente generi alimentari, e sarà destinata ai profughi ucraini attualmente presenti in città. Non verranno accettati altri beni se non cibo e scatolame vario.

Foto di bearfotos via it.freepik.com