Mogliano. Associazione Amici della Musica. Concerto a Mazzocco

Per la Rassegna musicale estiva …sarà la musica che gira intorno… troviamoci di nuovo per una bella serata alle ore 21 di giovedì 5 agosto nel piazzale della Chiesa a Mazzocco in Via Ronzinella angolo Via Sassi.

Ascolteremo il TRIO NUAGES con Rita Bincoletto voce, Charly Bertolotto chitarra e Filippo Tantino contrabbasso.

Il grande repertorio internazionale dell’intrattenimento musicale senza confini temporali, geografici e di genere: le canzoni dello Swing e del Pop, del Samba e della Bossanova Brasiliana, le canzoni del Latinoamerica e la canzone italiana. Una selezione di brani scelta e arrangiata appositamente per questo trio acustico formato da musicisti di grande esperienza.

Una occasione per un ascolto leggero e di qualità in una pausa serale di relax nelle calde serate estive. Le sonorità delle 10 corde di chitarra e contrabbasso unite a quelle della voce si fondono nell’ambiente che ci circonda.

Un sentito grazie all’Associazione del Quartiere Mazzocco-Torni, alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria per la fattiva collaborazione e al Comune per il patrocinio.

Ingresso libero.