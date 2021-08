E’ in arrivo Treviso Suona Jazz Festival

Settima edizione dal 8 al 12 settembre





Pochi giorni ci separano dalla VII^ Edizione di Treviso Suona Jazz Festival.



Siamo felici di poter ripresentare il nostro progetto anche quest’anno, e che il Comune di Treviso, insieme ai nostri sostenitori, siano stati capaci di supportarci e credere ancora una volta nel valore della cultura.



Vi invitiamo ai nostri concerti, in sicurezza, e tra gli appuntamenti principali vi segnaliamo:



Mercoledi 8 Settembre – Varie sedi

DANIELE DI BONAVENTURA & MARCELLO PEGHIN

OPEN AIR CONCERTS

Giovedi 9 Settembre – Varie sedi

CINEMA & JAZZ “Seven years bad luck” con BRUNO CESSELLI

OPEN AIR CONCERTS



Venerdi 10 Settembre – Varie sedi

MAURO OTTOLINI & FABRIZIO BOSSO “Storyville Story“

OPEN AIR CONCERTS



Sabato11 Settembre- Varie sedi

ENRICO PIERANUNZI & GABRIELE MIRABASSI

VENEZZE JAZZ ENSEMBLE



Domenica 12 Settembre- Varie sedi

STEFFANI JAZZ ENSEMBLE

OPEN AIR CONCERTS



Clicca e scarica l’intero programma del festival: https://www.trevisosuonajazz.it/home-page-eventi/

Vi aspettiamo !

Treviso Suona Jazz Festival

VII^ Edizione – dal 8 al 12 settembre 2021

#trevisosuonajazzfestival

INFO E PREVENDITE

In ottemperanza alla normativa Covid-19, l’ingresso agli spettacoli è consentito tramite l’acquisto dei biglietti in prevendita, o tramite prenotazione ove l’ingresso è gratuito.



I posti disponibili per i concerti sono limitati. Sarà consentito l’ingresso solo a coloro che saranno in possesso di Certificazione verde Covid-19, che attesta una delle seguenti condizioni:

– aver fatto la vaccinazione anti Covdi-19

– essere negativi al test molecolare nelle ultime 48 ore

– essere guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi.



Acquisto biglietti per “Daniele Di Bonaventura & Marcello Peghin” e “Enrico Pieranunzi & Gabriele Mirabassi”

-Mezzoforte cd, Via Pascoli 11 (Tv) T 0422 540365

-Tramite bonifico scrivendo a [email protected]



Acquisto biglietti per “Mauro Ottolini & Fabrizio Bosso Storyville Story“

-Biglietteria del Teatro Comunale Mario Del Monaco

-Online su http://www.teatrostabileveneto.it/



Al momento dell’acquisto, in base a quando previsto dalla normativa Covid-19, dovrai fornire il nome, cognome, indirizzo email o numero di telefono di ciascun richiedente del biglietto. I dati saranno trattati nel rispetto della normativa Privacy.