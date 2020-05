Mobilità elettrica al Lido: le novità green da Ca’ Farsetti

Il Consiglio Comunale sta esprimendo novità riguardanti la mobilità elettrica al Lido di Venezia: adottare la variante d’uso e la nuova classificazione acustica per l’area di ricarica dei mezzi di via Zeno.

Il piano di mobilità

Dopo la votazione che ha totalizzato: 20 voti favorevoli, 5 contrari e 4 non votanti, il Consiglio ha adottato la variante n.61 al Piano degli interventi che stabilisce una nuova destinazione d’uso e la modifica della classificazione acustica per l’area di via Zeno al Lido. Si tratta di una delle zone individuate per la ricarica notturna dei mezzi pubblici elettrici, che entreranno in funzione al Lido e Pellestrina secondo il nuovo piano di mobilità pubblica sostenibile progettato dall’Amministrazione comunale.

Nel dettaglio, il documento di variante allegato alla delibera (Allegato 1) stabilisce come l’area in esame potrà acquisire lo standard di “attrezzature di interesse comune” e la destinazione d’uso “servizi pubblici”, “coerentemente con le attività fino ad oggi svolte e confermate dall’Amministrazione, con l’approvazione del progetto che introduce il servizio di trasporto elettrico”.

La classificazione acustica della zona

Nella delibera si legge inoltre che il provveimento mira ad “adeguare il Piano di Classificazione Acustica, in coerenza con la destinazione urbanistica assegnata e con l’uso in atto, modificando la zona da “Area di tipo misto/III” ad “Area di intensa attività umana/IV”, come indicato nel documento di variante”.

