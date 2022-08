Miss Colà Terme 2022, due veneziane volano alla finale nazionale

Jesolo il 12 agosto ha ospitato la Finale Regionale di Miss Colà Terme. In palio il prestigioso titolo di “Miss Colà Terme VENETO” e l’entrata alla finale Nazionale.

Le concorrenti in gara, presentate dalla veronese Laura Zambelli, sono sfilate davanti alla giuria e al pubblico in due uscite distinte: la prima elegantissime in abito da sera e per concludere in costume da bagno come di rito.



Prima classificata, alla quale è andata la fascia e la corona di Miss Colá Terme VENETO 2022 è Laura Libbi, diciassettenne di Camponogara (VE), alta 1,76 statuaria bellezza dagli occhi nocciola e capelli dorati raccolti in un elegante chignon.

Laura, anche se giovanissima ha le idee chiare: studentessa all’istituto alberghiero, ama molto curare l’alimentazione e comunica attraverso video molto interessanti e di spunto positivo e motivazionale sul suo personale profilo Instagram. Il suo sogno è quello di diventare conduttrice di un programma sportivo.



Seconda classificata per Miss Colà Terme VENETO è Carlotta Roverato, diciottenne di Vigodarzere (PD). Un futuro da modella la aspetta a coronazione del suo sogno di collaborare con le più prestigiose agenzie di moda poiché con il suo 1,78 e la testa sulle spalle sicuramente andrà lontano. Diplomatasi in amministrazione, finanza e marketing è una ragazza intelligente e determinata.



La terza fascia per Miss Colà Terme VENETO è andata a Michelle Puppi, diciassettenne di Campolongo Maggiore (VE), alta 1,73, con i suoi capelli biondi e gli occhi celesti, rappresenta sicuramente la bellezza pulita e ideale per rappresentare un parco termale. Studentessa all’istituto tecnico turistico, il suo sogno nel cassetto è quello di diventare interior designer.



Le prime 3 classificate accederanno alla finale Nazionale 2022 che si terrà il 16 e 17 settembre alla Dogana Veneta di Lazise (VR). La vincitrice di Miss Colà Terme 2022 si aggiudicherà un assegno di 10mila euro, ed è per questo che il concorso viene definito con la ”bellezza più premiata d’Italia”.

La manifestazione è stata organizzata dall’Ass.ne Oltre il Rock. Coloro che volessero iscriversi per partecipare alle prossime selezioni potranno farlo in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/misscolatermeveneto.