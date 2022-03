M’illumino di meno 2022 in Provincia, scoprire le buone pratiche per risparmiare energia con un videogioco

In vista della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, venerdì 11 marzo, anche quest’anno la Provincia di Treviso rinnova l’adesione alla campagna “M’illumino di meno” di Caterpillar Radio2 e ricorda il costante impegno profuso nel territorio della Marca attraverso iniziative e interventi per ridurre l’impatto ambientale. Sull’homepage del proprio sito, da domani, sarà disponibile un videogioco “Epic Life – Il gioco dell’energia” per conoscere le buone prassi.

Le attività portate avanti su più fronti dalla Provincia di Treviso riguardano in particolare l’edilizia scolastica, con progetti e realizzazioni a impatto energetico zero (NZEB), completamente autosufficienti, nonché l’installazione di impianti fotovoltaici e la sostituzione delle lampadine con lampade a led; i recenti bandi pubblici per la sostituzione delle caldaie e percorsi formativi abilitanti all’esercizio delle attività di conduttore di impianti termici; la sensibilizzazione della popolazione scolastica attraverso il progetto Green Schools Competition, giunto alla sua 9^ edizione; la partnership con il progetto europeo Intensify, in programma fino al 2023, che coinvolge attivamente gli stakeholder locali al fine di aumentare del 15% la riduzione della CO2 rispetto agli obiettivi fissati nei territori dei partner per il 2022.

Inoltre, venerdì 11 marzo la Provincia di Treviso lancerà sull’homepage del proprio sito web www.provincia.treviso.it, oltre che sul portale www.trevisoscuole.it, il videogioco “Epic Life – Il gioco dell’energia”, realizzato da Novigos Tecno Srl nell’ambito della Green Schools. L’iniziativa, ideata originariamente per le studentesse e gli studenti degli istituti superiori della Marca aderenti alla competizione, sarà accessibile a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova con il gioco: un’occasione ludica per conoscere le buone prassi da adottare per risparmiare energia e dare il nostro piccolo ma grande contributo alla tutela dell’ambiente.

Treviso, 10 marzo 2022