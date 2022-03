Dopo la villa, la barca e la casa al mare mi faccio il bunker.

È autentica psicosi, un melodramma confuso che prende forma e si materializza in centinaia o forse migliaia di persone annichilite dall’escalation brutale della guerra che, depositato Omicron e i virologi accompagna maliarda la vita del mondo da una decina di giorni a questa parte, anche se la genesi sembrerebbe essere più vetusta.

Tra i 25 e i 30 mq i soldoni da sborsare variano tra i 60mila e gli 85mila eurini chiavi in mano e le pratiche edilizie intorno ai 60 giorni con i tecnici comunali in ambasce per il rilascio dei permessi per costruire.

Controindicazioni? Da far impallidire, I filtri che assorbono i gas non è detto che funzionino con sostanze nucleari ad oggi sconosciute e poi bassa autonomia, manco fosse un’auto elettrica senza più colonnine. Un mesetto ma anche 15 giorni, a patto che non si schiatti prima perché il supermercato transmigrato sottoterra finisca prima con le sue derrate alimentari che svaniscono in preda a bocche voraci e ansiogene.

E poi una volta usciti con il “Day after” in fronte hai voglia a cercarne un’altro, anche chiamando il Roberto Carlino di turno.

Si narra per concludere e qui vi lascio, che qualcuno starebbe pensando ad un Superbonus110 nucleare ma non ditelo forte. Non si sa mai.

Zero Biscuit di Mauro Lama