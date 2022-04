Un mercatino storico, trampolieri, giocolieri, musicisti itineranti. Il centro di Mestre rivive la sua storia medievale grazie alla rievocazione messa in scena oggi pomeriggio dalla Pro Loco tra Piazza Ferretto, via San Girolamo, via Caneve e via San Pio X. Oltre 30 i banchi con oggetti fatti a mano che hanno accompagnato i visitatori alla scoperta di antichi mestieri.

Alla manifestazione è intervenuto l’assessore alla Promozione del territorio, oltre al presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo.

Nel corso dell’iniziativa, dedicata all’istituzione medievale della Podesteria di Mestre, ha preso vita anche un corteo storico con figuranti che hanno indossato abiti d’epoca della prima metà del XIV secolo.

La rievocazione animerà il centro di Mestre anche domani, domenica 24 aprile. Dalle ore 10 è in programma l’apertura del mercatino storico tra via Caneve e via S. Girolamo. Dalle 16 alle 21, inoltre, trampolieri, giocolieri e musicisti itineranti animeranno Piazza Ferretto e le vie del centro.