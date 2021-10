Mestre. Io…Mi affido: percorso di informazione e formazione per aspiranti affidatari

Il Centro per l’affido e la solidarietà familiare del Comune di Venezia, organizza un percorso diretto ad approfondire alcuni aspetti legati alla solidarietà famigliare e all’accoglienza di bambini e ragazzi in famiglia. Gli incontri si terranno nella sede del Servizio Infanzia e Adolescenza dalle ore 17 alle 19 in Via del Cortivo 87/A Campalto. L’affido familiare è una scelta di cittadinanza responsabile. Significa accogliere temporaneamente nella propria casa un bambino/a o un ragazzo/a per garantire loro relazioni significative di crescita, quando la famiglia, per diversi motivi, non è in grado di occuparsene. Possono diventare affidatari persone di ogni età, single o in coppia, con o senza figli. L’iniziativa è legata alla 9. Edizione di Diritti sui diritti 2021 CALENDARIO 12 Ottobre:

Accoglienza, soliadarieta’ e affido familiare: quadro legislativo, tempi e fasi del percorso per diventare affidatari. 19 Ottobre:

Il progetto di affido: compiti e ruoli dei soggetti coinvolti. Le famiglie affidatarie raccontano. 26 Ottobre:

Il bambino in affido: storie e narrazioni 2 Novembre:

Storie di accoglienza e solidarietà 9 Novembre:

Diventare famiglia accogliente: desideri e aspettative Per informazioni e iscrizioni

Servizio Infanzia e Adolescenza

tel. 041.5420384

email [email protected]