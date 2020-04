Mestre, incendio domato in via Torre Belfredo

Alle 13:30, i vigili del fuoco sono intervenuti via Torre Belfredo a Mestre per l’incendio di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei pompieri arrivate con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e nove operatori, hanno spento le fiamme dell’appartamento al piano terra, evitando il coinvolgimento dell’intero stabile. Completamente devastato dalle fiamme l’appartamento. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso delle squadre sono terminate alle 17 circa.

