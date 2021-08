Mestre. Da oggi aperte le prenotazioni agli eventi del Festival della Politica

Un’edizione in presenza e in piena sicurezza: tutte le regole per prenotarsi online e accedere agli eventi della decima edizione del Festival della Politica di Mestre, in programma dal 9 al 12 settembre, con anteprima mercoledì 8

[Mestre – Venezia, 31 agosto 2021] Quest’anno tutti gli eventi del Festival della Politica sono a prenotazione obbligatoria. Come annunciato sul sito e sui canali social del Festival, a partire da oggi, martedì 31 agosto, è possibile iniziare a prenotarsi agli appuntamenti del Festival accedendo alla pagina Programma del sito www.festivalpolitica.it . Per ora sono aperte le prenotazioni relative agli eventi di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 settembre. Nei prossimi giorni verranno aperte anche le prenotazioni per gli eventi di sabato 11 e domenica 12 settembre.

Sul sito e sui social del Festival sono disponibili tutte le istruzioni per accedere agli eventi, previste al fine di assicurare un’edizione in presenza e in piena sicurezza.

La prenotazione online è molto semplice: nella pagina “Programma” del sito www.festivalpolitica.it, sotto ogni evento compare un pulsante “Prenota” che consente di avviare una breve procedura di prenotazione, comprensiva di conferma via email e consegna di un codice di prenotazione da esibire all’entrata dell’evento.

Il giorno dell’evento bisognerà presentarsi nella location in cui si svolge con almeno 15 minuti di anticipo, possibilmente con Green Pass già verificato presso la postazione che sarà allestita a questo scopo all’interno della Libreria della Politica in Piazza Ferretto dove, durante le giornate del Festival, dalle ore 9 alle 20, mostrando il Green Pass sarà possibile ritirare un braccialetto che consentirà di velocizzare i controlli agli ingressi degli eventi.

«Com’è facile immaginare l’organizzazione del Festival in questo periodo storico è particolarmente complessa. Chiediamo perciò la collaborazione di chi parteciperà alla manifestazione per rendere agevoli le operazioni d’ingresso e uscita dalle location che ospitano gli incontri. Abbiamo voluto offrire un programma ricco di appuntamenti, ma perché tutto funzioni al meglio è necessario il contributo di tutti», osserva il direttore del Festival della Politica Nicola Pellicani.

«Ci siamo impegnati per dare vita al Festival della Politica in presenza e in piena sicurezza, perché siamo convinti che si possa parlare davvero di ripartenza solo quando i cittadini tornano a riappropriarsi pienamente degli spazi pubblici».

E a proposito di collaborazione, lo staff del Festival della Politica raccomanda in particolare un’attenzione: chi non potesse più partecipare a un evento per il quale si è già prenotato, deve tassativamente annullare la prenotazione attraverso il pulsante “Annula Prenotazione” sul sito e sull’email che viene inviata. Lo Staff del Festival chiede piena collaborazione, onde evitare che la mancata partecipazione lasci posti inutilizzati e impedisca ad altri di assistere all’evento.

Infine, da non dimenticare la mascherina chirurgica o ffp, che copra naso e bocca, e il rispetto delle distanze di sicurezza.

Per quanti poi non potranno partecipare in presenza agli eventi, il Festival della Politica mette in campo le dirette Facebook, realizzate in collaborazione con Venis: alcuni tra gli eventi in programma potranno così essere seguiti in tempo reale attraverso la pagina Facebook del Festival.

In questo modo il Festival della Politica vuole assicurare a tutti i cittadini la possibilità di seguire un’ampia selezione dei dibattiti in programma, in un’edizione in cui le norme di distanziamento imporranno una capienza delle location inferiore a quella degli anni scorsi.