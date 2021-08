Da mercoledì 1 settembre a domenica 19 settembre M9 – Museo del ’900 ospita Venice VR Expanded, la sezione virtual reality della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. On line e direttamente al museo aperte le prenotazioni

]Per il secondo anno consecutivo M9 – Museo del ’900 ospita Venice VR Expanded, la sezione Virtual Reality della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, rafforzando il dialogo tra la Fondazione di Venezia e la Fondazione Biennale, avviato nel 2020.

M9 si conferma partner del network del Venice VR Expanded Satellite Programme, che quest’anno conta 14 importanti istituzioni culturali, nazionali e internazionali, presso i cui spazi saranno disponibili le opere in Virtual Reality selezionate dal curatore della sezione, Michel Reilhac, e dal suo team. Tra gli altri: il Centre PHI di Montreal, il Centquatre-Paris di Parigi, l’Eye Filmmuseum di Amsterdam, l’Istituto di arte e cultura Espronceda di Barcellona, il Less Media Group – Moscow Museum of Modern Art (MMOMA) di Mosca, il Portland Art Museum di Portland, i Sandman Studios di Pechino, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il MEET Digital Culture Center di Milano.

La 78. Mostra Internazionale D’Arte Cinematografia, che dal 2016 è stato uno dei primi Festival di cinema al mondo a manifestare interesse per la Virtual Reality, sbarca in M9 dalle ore 14 di mercoledì 1 settembre e fino a domenica 19 settembre. Gli spettatori potranno esplorare oltre 30 progetti immersivi, provenienti da 23 paesi, così divisi: 24 opere in Concorso, 11 progetti Fuori concorso – Best of VR (selezione internazionale delle migliori opere VR), un’opera sviluppata nel corso della Biennale College Cinema – VR e un Evento Speciale, fuori concorso.

M9 ha preso tutte le misure necessarie per consentire l’ingresso in sicurezza e secondo le prescrizioni necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria; i visitatori potranno visionare le opere di Venice VR Expanded, riservate ad un pubblico di età pari o superiore a 14 anni, nella fascia oraria selezionata al momento dell’acquisto del biglietto, scegliendo tra quattro slot della durata di 90 minuti nei giorni feriali, da mercoledì a venerdì (con ingresso alle ore 14; alle ore 15.30; alle ore 17 e alle ore 18.30), e tra sei slot, sempre della durata di 90 minuti, sabato e la domenica (oltre agli slot pomeridiani, è possibile prenotare l’ingresso anche alle ore 11 e alle ore 12.30).

I biglietti sono disponibili da ieri 31 agosto online sul sito www.m9museum.it o direttamente in Museo con questa formulazione:

ingresso singolo Venice VR Expanded 10 euro, ridotto 8 euro (accesso alla sezione Venice VR Expanded per slot di 1 ora e 30 minuti)

Ingresso singolo Venice VR Expanded + esposizione permanente M9 15 euro, ridotto 12 euro (l’accesso alla sezione Venice VR Expanded per slot di 1 ora e 30 minuti)

Ingresso singolo Venice VR Expanded + mostra “draw love build – l’architettura di sauerbruch hutton” 15 euro, ridotto 12 euro (l’accesso alla sezione Venice VR Expanded per slot di 1 ora e 30 minuti)

Ingresso singolo Venice VR Expanded + esposizione permanente M9 + mostra “draw love build – l’architettura di sauerbruch hutton” 20 euro, ridotto 18 euro (l’accesso alla sezione Venice VR Expanded per slot di 1 ora e 30 minuti).

A corredo della programmazione di Venice VR Expanded, martedì 7 e 14 settembre (ore 18) si terranno due dirette dai canali Facebook e Youtube del Museo.

Si tratta di due momenti di approfondimento dedicati al mondo della Virtual Reality, alle sue evoluzioni e agli sviluppi narrativi, estetici e tecnologici.

Martedì 7 settembre, alle ore 18, Riccardo Triolo, contributor del mensile Venezia News e curatore della rubrica dedicata alla sezione Venice VR Expanded per il Daily ufficiale della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, discuterà con il professore Bruno Di Marino di immersività nell’arte, non solo con riferimento alle nuove tecnologie, ma come categoria estetica, e proponendo strumenti per affinare l’esplorazione delle opere di Venice VR Expanded.

Martedì 14 settembre, alle ore 18, Luca Molinari, Direttore scientifico di M9 – Museo del ’900, dialogherà con Davide Rapp, a partire dal suo film in realtà virtuale, Montegelato, selezionato tra le opere in Concorso per Venice VR Expanded. Davide Rapp ha inoltre contribuito alla realizzazione di alcune delle installazioni presenti al secondo piano di M9 – Museo del ’900, nella sezione dedicata all’identità italiana, curando le opere presenti in “Buio in sala” e in “M9 Disco”.