Messtre. Tamponi rapidi di 3^ generazione senza prenotazione in viale Ancona 5

Centro di medicina Mestre tra le strutture convenzionate a supporto dell’Ulss 3 per gli screening Covid-19

Oltre al Covid Point interno all’aeroporto Marco Polo, allestito un secondo Covid Point con orario 13-18 da lunedì a venerdì con accesso direttamente a piedi da via Altobello, laterale via Perugia

L’AD Vincenzo Papes: “Accorciamo i tempi delle prenotazioni per dare un servizio alla comunità messa a dura prova dalla situazione pandemica”

Da lunedì 24 gennaio si potranno effettuare tamponi antigenici rapidi di 3^ generazione e tamponi molecolari PCR anche al Covid Point esterno allestito dal Centro di medicina Mestre di viale Ancona 5. Il Covid point esterno è allestito sul retro della struttura, con accesso direttamente a piedi da via Altobello, laterale via Perugia (VEDI FOTO).

“I pazienti potranno parcheggiare le proprie auto, fare la procedura di accettazione ed effettuare il tampone senza entrare in struttura e senza dover prenotare grazie agli stand allestiti in esterna. Avranno inoltre la possibilità di effettuare tamponi molecolari PCR e i tamponi antigenici rapidi di 3^ generazione – spiega l’AD Centro di medicina, Vincenzo Papes – la modalità più snella consente di accedere al servizio test di screening Covid 19 in modo più diretto e veloce, senza telefonare”.

Questa soluzione aiuta a potenziare un servizio che già funziona nella modalità “con prenotazione”. Sono infatti già oltre il migliaio i tamponi che la sede effettua ogni settimana, con una prevalenza di tamponi molecolari PCR dettata dall’incremento sensibile dei riscontri positivi.

“Abbiamo potenziato il servizio per andare incontro alle esigenze della popolazione che ci chiede sempre più posti liberi. – spiega l’AD Centro di medicina, Vincenzo Papes – In quest’ottica siamo a supporto dei servizi della Ulss con le quali c’è un costante dialogo per fronteggiare questa difficile situazione legata alla recrudescenza dei contagi”.

Il Servizio si effettua dalle ore 13 alle ore 18 senza prenotazione. Parcheggiata l’auto è possibile recarsi direttamente al Covid Point esterno del Centro di medicina Mestre di viale Ancona 5, accedendo direttamente a piedi da via Altobello, laterale via Perugia.

Si procede con l’accettazione e di seguito all’effettuazione del tampone screening Covid-19. Le tariffe sono invariate: 15 euro i tamponi antigenici rapidi di 3^ generazione, 70 euro i tamponi molecolari PCR.

Nel caso del tampone antigenico rapido l’esito è in 15 minuti, trascorsi i quali si riceve via sms il green pass. Effettuando un tampone molecolare PCR si riceverà l’esito entro la giornata seguente.