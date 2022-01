Carabinieri arrestano un veneziano per furto aggravato di motore marino

Arresto per furto aggravato di motore marino. I carabinieri della Tenenza di Dolo hanno arrestato A.S., veneziano, classe 1978, per furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli e inosservanza della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno cui era sottoposto.

I militari, nell’ambito di perlustrazioni mirate alla prevenzione e repressione di reati predatori, sono intervenuti in località Lova di Campagna Lupia, ove erano stati segnalati, da privati cittadini, dei movimenti sospetti nei pressi della darsena.

L’immediato intervento ha consentito di sorprendere l’uomo mentre stava tentando di impossessarsi di un motore marino da un’imbarcazione da diporto. Egli, vistosi scoperto, ha tentato la fuga lanciando gli arnesi da scasso che stava utilizzando, ma è stato prontamente rincorso e bloccato dai carabinieri.

La conseguente perquisizione nella macchina in uso al soggetto permetteva di rinvenire un altro motore marino, precedentemente asportato ed altri attrezzi da scasso.

Entrambi i motori, sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.

Egli, con precedenti dello stesso tenore, nonché sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiornonel comune di Venezia – misura che stava palesemente violando – è stato arrestato e tenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza di Dolo sino alla mattinata odierna quando, comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora a Marghera, dove vive, con l’obbligo di permanere presso l’abitazione in orario notturno.