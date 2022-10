MEA, LIBERE TUTTE! Alla scalinata della Madonna della Salute iniziativa di solidarietà attiva per le donne iraniane

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e lo stesso Consiglio dell’Ordine si fanno promotori di una iniziativa di solidarietà attiva verso le donne iraniane, a sostegno della loro lotta per l’autodeterminazione, la dignità e i diritti umani.

“Oggi, lunedì 24 ottobre 2022, alle 13.00, saremo protagonisti di un gesto simbolico in un luogo simbolico, la scalinata della Chiesa della Madonna della Salute – spiega la nota stampa. – Portate con voi un velo, un foulard, un drappo, rosso o colorato: li useremo per coprirci e scoprirci il capo, scegliendo se tenerlo o toglierlo e farlo volare nel vento, come tutte le donne iraniane dovrebbero poter scegliere di fare”.

“Venezia e la sua storia testimoniano della importanza e della ricchezza della molteplicità di opzioni, della accoglienza e del reciproco rispetto. Con questo gesto di rispetto vogliamo testimoniare il nostro affetto solidale alle donne iraniane e a tutte le persone del mondo che soffrono restrizioni e violenze, perché, loro come noi, possano veramente essere libere di scegliere la propria identità, e il proprio ruolo nella società in cui vivono. Nella convinzione che anche da lontano, come nel gioco del nascondino, possiamo noi con loro fare MEA, LIBERE TUTTE!”