Mattaresta. Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica Italiana

Con 759 voti, Sergio Mattarella resta alla Presidenza della Repubblica. Nel suo messaggio di saluto al popolo italiano al termine dell’incontro con i Presidenti del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e della Camera Roberto Fico, che gli hanno comunicato l’esito della votazione, Mattarella ha ringraziato i Parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei suoi confronti. Ha poi sottolineato che “i giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando – sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale – richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento”.

“Queste condizioni – ha continuato – impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati – e, naturalmente, devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti – con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini”.

Nonostante avesse più volte affermato di non essere interessato a un secondo mandato, con grande spirito di servizio, Mattarella ha risposto Sì, ancora una volta, alla richiesta d’aiuto dei Parlamentari incapaci di individuare un nome che potesse unire invece che dividere.

Mattarella ha dimostrato di essere un fulgido esempio di responsabilità e unità, pronto a rappresentarci, emozionarci, consolarci e incoraggiarci, come ha fatto negli ultimi sette anni.

Grazie e buon lavoro, Presidente!

Photo Credits: Flickr, Sergio Mattarella © UNESCO/Christelle ALIX