Martellago. Uova di Pasqua giganti come segno di vita e di rinascita

Uova di Pasqua giganti come segno di vita e di rinascita. A Martellago un’esposizione unica nel suo genere in Italia

Dal 28 marzo all’11 aprile nelle piazze del Comune le opere di oltre trenta artisti

Sindaco Saccarola: «Una splendida iniziativa per dare un messaggio a tutta la cittadinanza»

In occasione della Pasqua, la Pro Loco di Martellago in collaborazione con il Comune, ha lanciato un’iniziativa

unica in Italia, che, ancor prima di partire, ha già riscosso grande curiosità. Dal 28 marzo all’11 aprile, nei

punti centrali di Martellago, Maerne e Olmo verranno piazzati infatti circa cinquanta uova di Pasqua giganti

di polistirolo, alcune addirittura di due metri.

Un progetto voluto fortemente dalla Pro Loco e in particolare dal presidente Armando Favaretto, il quale

covava, è proprio il caso di dirlo, l’idea di questa esposizione ormai dai cinque anni. Nonostante la pandemia

e l’attuale zona rossa, l’associazione locale e il Comune di Martellago, con il supporto di CentroMarca Banca,

hanno deciso di procedere lo stesso, con l’obiettivo di dare un po’ di colore e di gioia a questi giorni un po’

complicati. Dopotutto, l’uovo è simbolo di vita, di rinascita e di primavera.

A queste uova hanno lavorato una trentina di pittori del territorio comunale e dei paesi limitrofi, che con la

loro creatività hanno dato vita a delle vere e proprie opere d’arte. Questi i loro nomi: Agostini Mariella,

Biasuzzi Elio, Borsali Siliva, Boscolo Rebecca, Cagnin Ennio, Calza Roberto, Caselli Caterina, Chinellato Sara,

Colladon Federica, De Franceschi Luisa, Fasolo Orietta, Gobbo Gianni, Giubbati Valeria, Lovato Luciano,

Macatrozzo Mario, Manchiaro Massimiliano, Masiero Paola, Mason Franca, Michielan Chiara, Michieletto

Amatore, Murales Martellago, Rossato Ercole, Rossato Lucia, Scatto Ornella, Stratila Tatiana, Trevisan Toni,

Trevisanello Teresa, Vian Emanuela, Zanucco Paolo.

«Si tratta di una splendida esposizione per dare un segnale a tutta la comunità – spiega il Sindaco di

Martellago Andrea Saccarola – Non a caso, le uova portano la firma di artisti della zona e vedono raffigurate

immagini del nostro Comune. A Natale mettiamo le luminarie, a Pasqua abbiamo deciso con la Pro Loco, che

ringrazio insieme al Distretto del Commercio, di lanciare questo progetto. La speranza è che nel 2022 zona

rossa e pandemia siano solo un lontano ricordo e così tutti i cittadini possano godersi al meglio questa bella

iniziativa».

«È una manifestazione davvero particolare e fin da subito molto apprezzata – gli fa eco Lionello Corò,

Assessore alle Attività produttive e al Commercio del Comune di Martellago – Abbellisce e da colore alle

nostre piazze in un momento in cui si ha bisogno di calore e segnali positivi. Un ringraziamento va agli

organizzatori e agli artisti che hanno dimostrato tutta la loro bravura ed il loro talento».

“Ho preso ispirazione da mostre simili che fanno nei Paesi dell’Est – racconta invece Armando Favaretto –

Dipingere queste uova non è stato affatto semplice, ma il risultato è grandioso. L’obiettivo di questa iniziativa

è quello di far conoscere sempre di più il nostro territorio, perché è importante per il sostentamento del

paese. Vogliamo che questa esposizione diventi ogni anno sempre più importante».

Le uova, collocate su supporti di legno, saranno posizionate dai volontari della Pro Loco in alcuni punti di

piazza Vittoria e piazza Bertati a Martellago, di piazza IV Novembre a Maerne e di piazza Maestri del Lavoro

a Olmo. L’esposizione, unica nel suo genere in Italia, sarà visibile per tutto il periodo di Pasqua, dalla

Domenica delle Palme (28 marzo) fino a domenica 11 aprile.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti