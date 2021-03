Ci siamo si apre.Il luogo è incantevole e non certo ha necessità della nostra spinta, ma rientrare così è magico.

Uno dei più grandi fotografi italiani Mario De Biasi ci attende con una retrospettiva ampia ed esaustiva, instancabile proprio come lui, narratore del mondo. Tutta l’intera produzione dagli esordi con la rivista Epoca fino in fondo, agli ultimi lavori.

Curata da Enrica Viganò in collaborazione con l”archivio De Biasi organizzata da Civita Tre Venezie con Admira e promossa dalla Fondazione Venezia.

Un viaggio nella versatilità e nel talento puro dell’artista che la rassegna ci snocciola in punta di piedi e ci consegna temi e storie che congelano attimi e vita che passa,ma qui resta e sembra di viverla.

Graditissimi e numerosi gli inediti, tra i quali l’intera sequenza della foto più famosa di De Biasi ossia “Gli Italiani si voltano”, dove una splendida Moira Orfei, di bianco vestita passeggia sinuosa nel centro di Milano fermando traffico e volti, tra una pubblicità di un amaro sullo sfondo, lambretta e quotidiani della sera in bella vista in una tasca di una giacca di un uomo.Scampoli di vita, glamour e costume.

Anni 50 e altrove, neorealismo e mondi vicini o lontani, ritratti che volano ondivaghi, tra personaggi famosi e parvenu.

Fino allo sbarco sulla luna,e tanta tanta vita quotidiana, tra baci e barbieri di strada, in un percorso delizioso che dal doveroso petting iniziale arriva alto, con profonda visione d’intenti.

Da non perdere.

Il catalogo edito da Marsilio con i saggi di Enrica Viganò, Denis Curti e Angelo Ponta potranno accompagnarci nella rassegna.

22 21 EVENTI di Mauro Lama

MARIO DE BIASI.

FOTOGRAFIE

1947 – 2003

Casa dei Tre Oci Venezia

Dal 12 marzo al 31 luglio 2021

