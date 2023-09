Marcus Miller a Padova: unica data nel Triveneto

Il virtuoso del basso – soprannominato “superman of soul” e considerato tra i musicisti più influenti del nostro tempo – ha alle spalle una carriera di 45 anni, in cui si è conquistato 2 Grammy Awards, l’Edison Prize in Olanda per tutto il suo lavoro, una Victoire du Jazz in Francia, per citare solo alcuni dei riconoscimenti che gli sono stati conferiti in tutto il mondo.

PADOVA – La grande musica internazionale sarà ancora una volta protagonista nella Città del Santo, perchè il celebre e pluripremiato bassista MARCUS MILLER sarà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova il prossimo 25 ottobre per l’unica data nel Triveneto del suo tour italiano.

Il virtuoso del basso – soprannominato “superman of soul” e considerato tra i musicisti più influenti del nostro tempo – ha alle spalle una carriera di 45 anni, in cui si è conquistato 2 Grammy Awards, l’Edison Prize in Olanda per tutto il suo lavoro, una Victoire du Jazz in Francia (per citare solo alcuni dei riconoscimenti che gli sono stati conferiti in tutto il mondo).

SCOTT MITCHELL Copyright 2020 scottmitchellphotography.smugmug.com feb 21 marcus miller

Uno stile riconosciuto e riconoscibile, quello del suo basso, in una combinazione di funk, groove, soul e tecnica pura. La lunga carriera di Marcus Miller è fatta anche di collaborazioni eccezionali, come quella con il leggendario Miles Davis negli anni ’80. Tra gli album più famosi di Miles che hanno l’impronta del bassista newyorkese c’è l’album rivoluzionario “Tutu”, che ha reso Miller l’ultimo importante produttore, arrangiatore e compositore di quest’icona del jazz di tutti i tempi.

Miller ha anche lasciato un segno indelebile nelle carriere di altri grandissimi artisti, come David Sanborn, Roberta Flack, Aretha Franklin, Chaka Khan, Al Jarreau, Bob James, Lalah Hathaway e Wayne Shorter. Non solo: sono numerose le colonne sonore per film di successo internazionale che portano il suo nome.

Da leader della sua band, ha pubblicato oltre una dozzina di album facendo tournée in tutto il mondo e portando con sè sul palco alcuni dei più luminosi giovani talenti in circolazione. Le performance live di Marcus Miller sono esperienze uniche, ambientate in un universo che esiste da qualche parte tra funk, soul e jazz, perchè lui sa fare tutto, e lo fa molto bene. Come avrà presto modo di constatare, ancora una volta, il pubblico del Gran Teatro Geox di Padova.

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i circuiti autorizzati.

Credits foto copertina, Thierry Dubuc