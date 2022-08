Marca Trevigiana, gli interventi dei Carabinieri a tutela del cittadino

VITTORIO VENETO. Un’accesa lite fra vicini di casa, avvenuta ieri sera attorno alle 19.00 in un piccolo centro del trevigiano, ha visto l’intervento di una “gazzella” del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto. Dai primi accertamenti dei militari dell’Arma pare che l’utilizzo, da parte di un 66enne, di prodotti (anti parassitari o anti insetti) sulla siepe del giardino di casa, avesse scatenato le ire del vicino 79enne che, imputando al primo di aver “invaso” con i vapori la sua proprietà, lo avrebbe pesantemente minacciato anche brandendo un’accetta.

Una frase poi, pronunciata dall’anziano “….ti sparo”, nel corso del diverbio, ha suggerito ai Carabinieri, tempestivamente intervenuti, di approfondire ulteriormente i controlli: le verifiche hanno appurato come l’uomo tenesse effettivamente in casa una pistola “scacciacani “priva di tappo rosso. I due manufatti sono stati così sequestrati e per il 79enne, incensurato, è scattata la denuncia per minaccia aggravata.

CASALE SUL SILE. I Carabinieri della Stazione di Casale sul Sile (TV) hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 31enne di origini marocchine per interruzione di pubblico servizio. Lo straniero, verso le 12.30 di ieri, è stato sorpreso privo di biglietto a bordo di un pullman della MOM in servizio sulla linea n. 108 Jesolo – Treviso, e ha mantenuto un comportamento non collaborativo nei confronti del controllore, rifiutandosi di scendere dal mezzo che in quel momento si trovava in via Nuova Trevigiana Lughignano, causando così un’interruzione del servizio di trasporto di circa 30 minuti che, grazie all’intervento dei militari dell’Arma, è poi regolarmente ripreso.

CONEGLIANO. I militari dell’Arma di Conegliano (TV) hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso a carico di un 41enne ghanese che doveva scontare 1 anno e 4 mesi di reclusione per i reati di rapina e lesioni commessi nel novembre del 2019 nella città del “Cima”. Nella circostanza lo straniero era stato arrestato in flagranza di reato da una pattuglia del Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri in quanto, dopo aver consumato delle bevande prlevte all’itrno di un supermercato cittadino si era appropriato di un paio di occhiali da sole e, nel tentativo di allontanarsi dall’esercizio commerciale, aveva spintonato l’addetto alla vigilanza che era dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. L’arrestato è stato associato alla casa Circondariale di Treviso.