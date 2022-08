Jesolo, l’amministrazione rinnova i rappresentanti nelle partecipate, Consorzio BIM e Fondazione ITS Turismo del Veneto

L’amministrazione comunale ha rinnovato l’affidamento di incarichi presso le società di cui il Comune di Jesolo possiede una quota di partecipazione, all’interno del Consorzio BIM e della Fondazione ITS Turismo del Veneto.

Jesolo Patrimonio Srl: il Comune di Jesolo detiene il 100% delle quote e ha diritto di nomina dell’amministratore unico. L’incarico è stato affidato a Claudio Zambon, 57 anni, ragioniere e perito commerciale, opera da oltre 20 anni nel settore della comunicazione e dell’editoria. Nel 1996 ha fondato le società Proxima e Proxima Sas per la gestione e progettazione della comunicazione aziendale, successivamente ha dato vita a Zambon Edizioni Srl, di cui è socio e amministratore unico, attiva nell’ambito dell’editoria. A gennaio 2022 ha creato il portale gustatium.it, attraverso la società Kerolin Srls, la cui attività si concentra prevalentemente nella vendita online di prodotti enogastronomici italiani. Zambon è amministratore unico della società.

Zambon – De Zotti

Jtaca Srl: il Comune di Jesolo detiene anche in questo caso il 100% delle quote e ha diritto alla nomina dell’amministratore unico. L’incarico è stato affidato a Pietro De Nicola, 53 anni, perito informatico, è stato agente di commercio e poi responsabile dei rapporti con personale e clienti di Mood Srl. De Nicola ha poi gestito le mansioni amministrative presso Sogep Snc. È consulente immobiliare presso l’agenzia Garden Immobiliare e dal 2005 per Pebe Spa.

Jesolo Turismo Spa: il Comune di Jesolo detiene il 51% delle quote e ha diritto alla nomina di 5 rappresentanti. I soggetti individuati dall’amministrazione sono i seguenti: Eleonora Baldo, Alessandro Cattelan, Lorenzo Pasini, Martina Spadotto e Roberto Tagliapietra.

Consorzio BIM: il Comune di Jesolo viene rappresentato all’interno del consorzio da 3 soggetti. L’amministrazione ha incaricato Alessandro Iguadala, che prenderà posto nel consiglio d’amministrazione, Elisa Casellato e Andrea Saramin, che siederanno invece in assemblea.

Fondazione ITS Turismo del Veneto: il Comune di Jesolo è tra i soci fondatori dell’ente e per questo ha diritto a nominare un suo rappresentante nel consiglio di indirizzo, ruolo che l’amministrazione ha ora affidato a Sonia Sala, e uno nella giunta esecutiva, per il quale è stato individuato l’assessore Alberto Maschio.

In copertina, De Nicola – De Zotti