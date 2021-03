MantraZeneca

Eventi avversi gravi e l’inevitabile blocco, Aifa blinda l’utilizzo di un lotto del vaccino contro il Covid di Astrazeneca in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi del vaccino. Codice ABV2856 e suona sinistro. Poi le precisazioni sul “nesso di casualità”, il rischio zero che non esiste e le circostanza correlate senza alcun rapporto diretto. Casualità o causalità:una differenza che sembra sottile ma è sostanziale, insomma nessi tra gli eventi e cause effetto imperano e proliferano nella dialettica spiccia e dotta. E il popolo novax cavalca le news e affila le armi, anche se i dati ufficiali sulle valutazioni dei casi indicano l’assenza di responsabilità del vaccino, ma lo studio continua.

Zero Biscuit di Mauro Lama

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti