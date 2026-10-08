Francia, rivolte e licei

In Francia la rivolta degli studenti continua con manifestazioni che assumono contenuti violenti. ma quali sono i motivi della rivolta di un popolo che storicamente detiene la sommossa nel sangue?

Aule sovraffollate perlopiù in edifici al limite della praticabiltà, insegnanti abbarbicati in una dimensione che ammicca alla carenza atavica e il malcontento diffuso riguardante gli orari, frammentati, spezzettati. Che mettono in totale ambasce i ragazzi, taluni dei quali già distanti da casa. Con questi imput, che potrebbe essere solo un incipit, la protesta non solo si protrae ma si allarga, dilaga conquistando licei, città e paesi, ieri il conteggio degli istituti è arrivato a 735, mica robetta. Oggi inoltre si dà per scontata una nuova e decisa azione che vedrà coinvolti diversi assetti della popolazione francese, agricoltori compresi. E si capisce come la sarabanda si sia allargata. Forse in maniera pericolosa. Ma il tutto prevede uno sfondo, di quelli non particolarmente empatici, parliamo del prossimo bilancio francese che prevede strettoie nel settore dell’istruzione, introduzione di nuove tasse e complicazioni annesse. Atto III è stata ribattezzata la protesta che prende sempre più quota, e questa volta il richiamo suggestivo e per certi versi nostalgico ai gilet gialli del 2018 è palbabile. In gioco credibilità e conquiste, ma a che prezzo? Per oggi sembra che i motori dei trattori siano pronti al blocco delle strade da Parigi a Marsiglia, Lione e Rennes. Tutta da verificare la piega, il versante che prenderà questa ennesima storia di malcontento e rivendicazioni. Non certo l’unica e il riferimento alla Spagna arriva immediato, con una battaglia diversa riguardante case e diritti. Con il fermento e l’instabilità a far da padroni.

Photo Credit by Magnific

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