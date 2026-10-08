Ingiustizia e progresso

Di fronte al pessimismo strisciante che vorrebbe convincerci che la sofferenza nel mondo sia inevitabile e che la natura umana sia incatenata alla propria malvagità, emerge una visione diversa. Una riflessione su come le piccole e grandi ingiustizie a cui assistiamo ogni giorno — e di cui spesso siamo vittime — possano trasformarsi nel più potente catalizzatore di crescita e progresso.

Questo principio vale per la storia dei popoli. Pensiamo ai grandi movimenti di massa, alle ribellioni, alle rivoluzioni che hanno ridefinito l’essenza stessa delle nazioni: quasi sempre sono nate come reazioni a evidenti atti di ingiustizia. A volte eventi apparentemente insignificanti, ma capaci di spezzare la passività della sopportazione e trasformarla in un’energia di cambiamento irrefrenabile.

Ma questo dinamismo vale soprattutto per la dimensione individuale, per la vita di ognuno di noi. Quando ci sentiamo vittime di un’ingiustizia, la strada sembra dividersi in due: da un lato la rassegnazione, il continuare a subire accettando il dolore come un destino ineluttabile; dall’altro la reazione ad oltranza, la lotta frontale e logorante pur di prevalere sull’oppressore. Tra la passività del subire e l’accanimento del conflitto, esiste però una terza via: la resistenza, che in termini psicologici ed esistenziali chiamiamo resilienza.

Resistere non significa semplicemente incassare il colpo. Significa saper modulare la propria risposta all’offesa subìta, deviando le nostre energie verso qualcosa di nuovo. Non si tratta di rimanere fissati sull’ingiustizia o sull’autore del torto, ma di canalizzare quella spinta emotiva in azioni creative e costruttive. L’obiettivo finale — che si rivela vincente — è ritrovare quella soddisfazione e quella pienezza che credevamo perdute.

In questo processo, l’ingiustizia viene infine ridimensionata, collocata altrove, persino dimenticata o perdonata. Ma soprattutto: smette di interessarci. Spostiamo la nostra attenzione e il nostro impegno su progetti che ci appagano e ci definiscono, togliendo al torto subito il potere di orientare la nostra vita.

È così che funziona il mondo. Da una ferita, individuale o collettiva, nasce la volontà di costruire quello che chiamiamo progresso, sviluppo, rinascita. Arriviamo allora a una conclusione solo apparentemente paradossale: la felicità e la crescita nascono spesso proprio dall’ingiustizia. Quest’ultima, allora, cessa di essere un male assoluto e sterile per rivelarsi, nel lungo periodo, la premessa e la condizione di un bene maggiore.

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