“La dignità umana non si misura ma si riconosce”: al Palazzo Vescovile un dialogo tra medicina, politica, bioetica e Chiesa

Verona, lunedì 12 ottobre un incontro sulla dignità umana e sul rischio di normalizzare il suicidio

VERONA. Lunedì 12 ottobre alle 18.00 il Salone dei Vescovi del Palazzo Vescovile di Verona ospiterà l’incontro “La dignità umana non si misura ma si riconosce. Il rischio di normalizzare il suicidio come soluzione alle sfide della vita”. Sarà un momento di dialogo pubblico sulla prevenzione del suicidio e sulla tutela della vita.

L’iniziativa nasce dopo l’approvazione della legge regionale sul fine vita, votata dal Consiglio regionale del Veneto il 2 settembre.

A partire da questo passaggio legislativo, l’incontro propone una riflessione sul significato della dignità umana. La domanda di fondo è se esista il rischio che il suicidio venga progressivamente normalizzato, fino a essere percepito come una risposta possibile alle situazioni di fragilità e di sofferenza.

Chi interviene

Per affrontare la questione, il confronto mette attorno allo stesso tavolo prospettive diverse.

Per la politica sanitaria nazionale interverranno Mariapia Garavaglia, già Ministro della Sanità e presidente della Croce Rossa Italiana, e Ignazio Zullo, medico e Senatore della Repubblica.

La voce della professione medica sarà quella di Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Insieme a lui ci sarà Francesco Noce, presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici del Veneto.

Per la Regione Veneto sarà presente Gino Gerosa, cardiochirurgo e Assessore alla Sanità.

Il punto di vista giuridico e bioetico sarà affidato a Domenico Menorello, avvocato e membro del Comitato Nazionale di Bioetica.

Interverrà anche il Vescovo di Verona, Mons. Domenico Pompili.

A moderare il dibattito sarà Carlo Alberto Adami, chirurgo vascolare e referente del gruppo veronese della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice.

Promotori

L’incontro è promosso dalla Chiesa di Verona, da Poeti Sociali, dalla Fondazione G. Toniolo e dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice.

Il main sponsor è Generali – Cattolica Assicurazioni. L’iniziativa ha il contributo della Fondazione Cattolica e il patrocinio del Comune di Verona.

Quando e dove

L’appuntamento è per lunedì 12 ottobre alle 18.00, nel Salone dei Vescovi del Palazzo Vescovile di Verona.

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