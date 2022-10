MAMMA MIA! A Mogliano il progetto per le famiglie in attesa o che hanno da poco avuto un bebè

È nato a Mogliano Veneto il progetto MAMMA MIA! L’obiettivo è quello di offrire a chi è diventato genitore da poco e a chi è prossimo a diventarlo, uno spazio dedicato al confronto e alla condivisione di emozioni ed esperienze che riguardano questa nuova fase della vita, proponendo corsi, incontri informativi e consulenze con esperti in servizi di prima infanzia, in un contesto che contribuisca a promuovere il benessere psico-fisico.

Il progetto è stato inaugurato venerdì 7 ottobre, presso la sede dell’Associazione “Il Pesco” di Mogliano Veneto in Via Torni 51, alla presenza del Sindaco Davide Bortolato e dell’Assessore alle Politiche Sociali Giuliana Tochet.

«Questa Amministrazione Comunale continua a dare massima attenzione alle giovani famiglie e ai piccoli moglianesi – dichiara il Sindaco Bortolato – questa speciale iniziativa gratuita, intende favorire lo sviluppo di reti relazionali a supporto dei neo genitori e dei propri figli, per affrontare adeguatamente il delicato e bellissimo momento dell’arrivo di un bambino in famiglia».

«È un progetto molto richiesto e atteso, che dà risposte alle preoccupazioni delle neo mamme. Ci auguriamo che MAMMA MIA! possa diventare un punto di riferimento per tutti i neo genitori del territorio. Come Assessore alle Politiche Sociali, tengo particolarmente a questo progetto: per quelle giovani coppie che non hanno una rete famigliare di sostegno e per le famiglie supportate dal Servizio Sociale comunale» aggiunge l’Assessore Giuliana Tochet.