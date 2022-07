L’Università Iuav di Venezia per la pianificazione dei porti di Chioggia e Venezia

Oggi il primo sopralluogo del rettore Iuav Benno Albrecht e l’incontro con il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro.

Il rettore Iuav Benno Albrecht ha incontrato oggi nella Sala consiliare di Chioggia il sindaco Alessandro Ferro e Antonella Scardino, segretaria generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.

È il primo passo per l’attuazione di un contratto che l’Università Iuav di Venezia ha di recente stipulato con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale per offrire consulenza e sviluppo di idee in merito alla pianificazione delle aree waterfront dei porti di Venezia e Chioggia.

L’Ateneo mette a disposizione dell’Autorità portuale un supporto tecnico e scientifico altamente specializzato per la redazione del Documento Preliminare di Progettazione (DPP), oltre a offrire un approccio scientifico multidisciplinare.

Responsabile scientifico dell’esecuzione del contratto è il rettore Iuav Benno Albrecht; l’ing. Alessandra Libardo è direttore dell’esecuzione, mentre Antonio Revedin, direttore della Pianificazione strategica e sviluppo dell’Autorità portuale, è responsabile unico del procedimento.