L’Unicef gioca a scacchi all’M9

Mestre – Questo pomeriggio , venerdì 19 maggio, si svolge il 3° Torneo di “ScacchiPerUNICEF” aperto alle Scuole Amiche della provincia e a quelle del territorio veneziano (sia Primaria sia Secondaria di primo grado), che la FSI e il CR Veneto Scacchi ha appoggiato e sostenuto in ogni edizione.

L’evento ha il fine di diffondere nel territorio la cultura della solidarietà e sostenere il diritto alla socializzazione, così come espresso dall’articolo 15 della Convenzione, nonché di incentivare i giovani studenti ad avvicinarsi alla disciplina scacchi, in linea con l’accordo siglato tra FSI e Unicef.

E in corso la manifestazione “ScacchiPerUnicef” organizzata dall’ I.C. Spallanzani di Mestre-Venezia, “Scuola Amica Unicef” in collaborazione con l’A.S.D. Scacchi Capablanca, nell’ambito dell’evento “Dritti sui diritti” promosso dalla Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia.

Per organizzare l’evento, giunto alla terza edizione, l’I.C L. Spallanzani si avvale anche della collaborazione di alcuni genitori dell’istituto e dei volontari del Comitato provinciale di Venezia.

Il torneo si svolge dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nel Chiostro del Museo cittadino M9, sito, luogo adatto allo svolgimento delle gare, ma anche di passaggio perché frequentato dai mestrini e quindi idoneo a incentivare la beneficenza. A tal fine, verrà infatti allestito un mercatino delle Pigotte attraverso il quale far conoscere il progetto a cui destinare le eventuali donazioni.

Tutto il ricavato verrà quest’anno devoluto al progetto “Acqua e Igiene per ogni bambin*” per sostenere Unicef, nel fondamentale obiettivo di raggiungere quanti più bambini possibili, che vivono in zone ad alta vulnerabilità, con soluzioni volte a migliorare la sicurezza idrica.